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BeSafeiZi Go Modular i-Size + i-size base

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-75 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een licht en zeer veilig achterwaarts gericht zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 75 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 1 jaar oud). Daarna kan het kind in het Modular vervolgzitje op hetzelfde onderstel achterwaarts vervoerd worden. Het zitje is makkelijk vast te zetten op het Isofix onderstel. Het harnasje is makkelijk aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Voor extra bescherming tegen botsingen van opzij wordt een meegeleverd stootkussen aangebracht aan de deurzijde van de auto - dit gaat lastig.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-75 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in