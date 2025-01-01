BeSafeiZi Twist M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 61cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje is ook zijwaarts te draaien zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kan zetten. We troffen in de iZi Twist M enige sporen van naftaleen aan, een stof waarvan wordt aangenomen dat het kankerverwekkend is voor de mens. Vanwege deze ongewenste stoffen krijgt het stoeltje een afwaardering in het eindoordeel.