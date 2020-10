Britax Römer Advansafix i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje die te gebruiken is vanaf ongeveer 15 maanden (76cm tot 150cm). Het zitje staat voorwaarts in de auto en staat vast met de isofix bevestiging. Het kind zet je eerst vast met het harnasje. Wanneer het kind groot genoeg is (100cm) gebruik je de driepuntsgordel van de auto.