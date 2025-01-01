Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 100 cm (ongeveer 4 jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Je gebruikt de driepuntsgordel van de auto om het kind vast te zetten. Het stoeltje is niet met Isofix vast te zetten zodat hij op zijn plek blijft staan. Bij sommige auto's staat het stoeltje beter als je de hoofdsteun weghaalt. De vorige 'Adventure Plus' kreeg een lagere score voor gebruiksgemak vanwege problemen met het verstellen van de hoofdsteun. Britax Römer heeft in deze 'Adventure Plus 2' deze problemen aangepakt. Het systeem werkt nu beter, maar helaas nog steeds niet perfect.