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Britax RömerBaby-Safe iSense + Flex Base iSense

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-83 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 83cm, ongeveer anderhalf jaar. Je klikt het zitje vast in het Isofix onderstel. Het is mogelijk om het zitje te draaien in het onderstel om zo gemakkelijk je kind in en uit de auto te halen wanneer je het zitje in de auto laat staan. Wanneer je gaat rijden draai je het zitje weer terug naar de rijpositie. Het zitje is ook te gebruiken zonder onderstel, je zet het stoeltje dan vast met de driepuntsgordel in de auto. Het stoeltje heeft ingebouwde lampje om installatie in het donker gemakkelijker te maken én zodat je je kind beter kunt zien.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-83 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in