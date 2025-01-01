icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Britax RömerBaby-Safe2 i-Size + i-Size Flex Base

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-83 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig i-Size babystoeltje voor kinderen tot ongeveer 1,5 jaar oud (40 cm tot 83 cm). De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Dit achteruitkijkende babystoeltje zet je vast op een Isofix flex- of basis onderstel, of met de 3-puntsgordel. Met het flex-onderstel kan het stoeltje iets gekanteld worden. Het basis onderstel heeft die optie niet maar zal meestal voldoen.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-83 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in