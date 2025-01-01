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Britax RömerDiscovery Plus

  • Soort:  Kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  100-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 100 cm (ongeveer 4 jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Je gebruikt de driepuntsgordel van de auto om het kind vast te zetten en het is mogelijk om het stoeltje met Isofix in de auto vast te zetten zodat hij op zijn plek blijft staan. Bij sommige auto's staat het stoeltje beter als je de hoofdsteun weghaalt. Het stoeltje krijg een lage score voor gebruiksgemak vanwege problemen met het verstellen van de hoofdsteun. Britax Römer geeft aan dat ze dit probleem inmiddels hebben opgelost. Voor klanten die een stoeltje hebben waar het probleem wel bij speelt zorgt Britax Römer voor reparatie.

Samenvatting

Soort
Kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
100-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee

Prijzen