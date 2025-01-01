Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 100 cm (ongeveer 4 jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Je gebruikt de driepuntsgordel van de auto om het kind vast te zetten en het is mogelijk om het stoeltje met Isofix in de auto vast te zetten zodat hij op zijn plek blijft staan. Bij sommige auto's staat het stoeltje beter als je de hoofdsteun weghaalt. De vorige 'Discovery Plus' kreeg een lagere score voor gebruiksgemak vanwege problemen met het verstellen van de hoofdsteun. Britax Römer heeft in deze 'Discovery Plus 2' deze problemen aangepakt. Het systeem werkt nu beter, maar helaas nog steeds niet perfect.