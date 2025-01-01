Britax RömerDualfix 5Z + Vario Base 5Z

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 61 cm tot 105 cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje is zijwaarts te draaien zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kunt zetten, je draait het stoeltje daarna terug naar de rijpositie. Dit stoeltje hoort bij een modulair systeem: je kunt verschillende autostoeltjes van dit merk met de Isofix-base gebruiken.