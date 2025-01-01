Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig, maar erg zwaar i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (40 tot 105 cm). Het zitje biedt zeer goede bescherming bij een botsing. Kan de volledige gebruiksduur achteruitkijkend gebruikt worden, kan vanaf 76 cm ook voorwaarts geplaatst worden. Het stoeltje kan gedraaid worden, zodat het kindje er makkeljik in te zetten is. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Het stoeltje kan licht gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. Wordt vastgezet met Isofix. Bij sommige stoeltjes die begin 2018 verkocht zijn komt een technisch probleem voor (installatieproblemen doordat Isofixhaak vast zit), deze stoeltjes zijn gratis om te ruilen bij de fabrikant.