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Britax RömerDualfix M i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Variant van eerder geteste Dualfix. Deze M-versie is geschikt voor kinderen vanaf 61cm (was 40cm). Het vulkussentje voor baby's blijft achterwege en zorgt voor een flink lagere prijs. Veilig, maar erg zwaar i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (61 tot 105 cm). Het zitje biedt zeer goede bescherming bij een botsing. Kan de volledige gebruiksduur achteruitkijkend gebruikt worden, kan vanaf 76 cm ook voorwaarts geplaatst worden. Het stoeltje kan gedraaid worden, zodat het kindje er makkeljik in te zetten is. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Het stoeltje kan licht gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. Wordt vastgezet met Isofix. Bij sommige stoeltjes die begin 2018 verkocht zijn komt een technisch probleem voor (installatieproblemen doordat Isofixhaak vast zit), deze stoeltjes zijn gratis om te ruilen bij de fabrikant.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee