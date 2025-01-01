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Britax RömerEvolva 123 SL SICT

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  9-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Het voorwaarts gericht zitje kan worden vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
9-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee