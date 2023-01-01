Britax RömerKidfix Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vooruitkijkend kinderzitje geschikt voor kinderen van 100 cm tot 150 cm (ongeveer 4 tot 12 jaar). Het zitje kan met een driepuntsgordel worden geïnstalleerd, en in goedgekeurde auto's kan het ook aan de Isofix-bevestigingspunten worden vastgezet voor extra stabiliteit wanneer je kind niet in het stoeltje zit. Bij sommige auto's staat het stoeltje beter als je de hoofdsteun weghaalt. Het stoeltje neemt relatief weinig ruimte in op de achterbank vergeleken met andere stoeltjes.