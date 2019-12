Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Variant van eerder geteste Swingfix. Deze M-versie is geschikt voor kinderen vanaf 61cm (was 40cm). Het vulkussentje voor baby's blijft achterwege en zorgt voor een lagere prijs.Veilig, maar erg zwaar i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (61 tot 105 cm). Het zitje biedt zeer goede bescherming bij een botsing. Kan alleen achteruitkijkend gebruikt worden, wat de veiligheid ten goede komt. Het stoeltje kan gedraaid worden, zodat het kindje er makkeljik in te zetten is. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Het stoeltje kan licht gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. Wordt vastgezet met Isofix.