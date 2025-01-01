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Britax RömerSwingfix M i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Variant van eerder geteste Swingfix. Deze M-versie is geschikt voor kinderen vanaf 61cm (was 40cm). Het vulkussentje voor baby's blijft achterwege en zorgt voor een lagere prijs.Veilig, maar erg zwaar i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (61 tot 105 cm). Het zitje biedt zeer goede bescherming bij een botsing. Kan alleen achteruitkijkend gebruikt worden, wat de veiligheid ten goede komt. Het stoeltje kan gedraaid worden, zodat het kindje er makkeljik in te zetten is. Het stoeltje kan licht gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. Wordt vastgezet met Isofix.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in