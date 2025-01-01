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ChiccoAround U 360 i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

i-Size zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (105 cm). Het zitje biedt zeer goede bescherming bij een botsing van opzij, in de frontale botsing minder. Kan de volledige gebruiksduur achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm (en 15 maanden) ook voorwaarts geplaatst worden. Het stoeltje kan gedraaid worden, zodat het kindje er makkeljik in te zetten is. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Kan alleen met Isofix worden vastgezet.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee