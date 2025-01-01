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ChiccoKiros i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-78 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 78cm. Je zet het zitje vast met behulp van de driepuntsgordel. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix onderstel, maar in onze test bleek deze combinatie met de Kiros i-Size base (DOM 2019/11/23 tot 2020/11/19) niet veilig. De Consumentenbond raadt ouders met een Kiros-stoel aan om de Isofix-basis niet te gebruiken, maar het stoeltje vast te maken met de autogordel. Fabrikant Chicco erkent het probleem en roept het Isofix-onderstel terug.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-78 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in