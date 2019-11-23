icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Afrader

ChiccoKiros i-Size + Kiros i-Size base (DOM 2019/11/23 tot 2020/11/19)

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-78 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Consumentenbond waarschuwt voor het i-Size-autostoeltje Chicco Kiros in combinatie met de Isofix-basis. Het zitje vloog tijdens een botsproef, met kinderdummy, door de auto. Fabrikant Chicco erkent het probleem en roept het Isofix-onderstel terug. Het gaat om de Isofix-basis met productiedatum 23 november 2019 tot 19 november 2020, op het label van het onderstel vermeld als DOM 2019/11/23 tot 2020/11/19. De Consumentenbond raadt ouders met een Kiros-stoel aan om deze Isofix-basis niet te gebruiken, maar het stoeltje vast te maken met de autogordel. Daarbij is het belangrijk om de veiligheidsgordel correct te leiden en te spannen. Dit is minder handig dan de Isofix-basis, maar biedt wel een goede bescherming bij een frontale of zijdelingse botsing.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-78 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in