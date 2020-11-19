Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Een ouder model van het onderstel kan onveilig zijn, check daarom het onderstel bij aankoop. Onveilige onderstellen hebben een productiedatum tussen 23 november 2019 en 19 november 2020, op het label van het onderstel vermeld als DOM 2019/11/23 tot 2020/11/19. | Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 78cm, dat is tot een leeftijd van ongeveer 1 jaar. Je klikt het zitje vast in het Isofix onderstel. Het zitje is ook te gebruiken zonder onderstel, je zet het stoeltje dan vast met de driepuntsgordel in de auto.