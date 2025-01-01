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ChiccoOasys2-3 Fixplus Evo

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  15-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een goed scorend zitje voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar oud (15 tot 36 kg). Het voorwaarts gerichte zitje wordt vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De speciale ‘safe pad’, waar je de autogordel door haalt, werkt niet handig: het vastzetten gaat onhandig en als het kind naar voren buigt, rolt de riem nadien niet netjes op. Het stoeltje kan een beetje gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. De stabiliteit van dit zitje kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.

Samenvatting

Soort
Kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
15-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee