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ChiccoSeat3Fit i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-125 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Stoeltje wat voor de baby, peuter en kindertijd is te gebruiken. Met dit stoeltje hoef je tot een leeftijd van ongeveer 6-7 jaar (125 cm) geen ander zitje te kopen. Je kan het stoeltje in de babytijd niet gebruiken om het kind mee naar de auto te tillen. Je zet het stoeltje vast met de Isofix-connectoren en een steunpoot, wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel. Het stoeltje is draaibaar zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kan zetten. Wanneer je gaat rijden draai je het stoeltje weer terug naar de rijpositie.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-125 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee