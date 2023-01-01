ChipolinoOlympus i-Size
Kinderzitje waarbij we problemen met de veiligheid ontdekten in onze botsproef. Ook vonden we PFAS in het stoeltje. We raden het stoeltje daarom niet aan. Het stoeltje is te gebruiken voor kinderen van 40 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het stoeltje kan achteruitkijkend worden gebruikt tot ongeveer 4 jaar en vooruitkijkend vanaf minimaal 15 maanden. Voor meer gemak kan het stoeltje zijwaarts worden gedraaid om kleinere kinderen gemakkelijker vast te zetten. Hoewel het zitje voor een lange periode gebruikt kan worden, is het wel zwaar. Dat kan onhandig zijn als het in verschillende voertuigen wordt gebruikt. Nieuwgeborenen kunnen vastgezet worden, maar het zitje is niet geschikt om de baby in te dragen. Het stoeltje wordt vastgezet met Isofix en een steunpoot en wanneer je kindje 100 cm lang is, met een driepuntsgordel.
- Soort
- Baby/peuter/kinderstoeltjes
- Geschikt voor kinderen van
- 40-150 cm
- Wijze van vastzetten zitje
- Isofix
- Kijkrichting
- Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee
- Is het zitje universeel?
-