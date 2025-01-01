Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig en eenvoudig te gebruiken zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud). Het past op iedere zitplaats in de auto met het i-size label en in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet gebruikt worden in auto's zonder isofix-bevestigingspunten. Je kunt het zitje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om een baby mee te tillen. Achterwaarts gericht zitje met harnasje dat is aan te passen op het kind. Iets gewijzigd ten opzichte van de in 2015 geteste Reverso.