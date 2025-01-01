Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). Is wat minder handig in gebruik. De hoogte van het zitje kan worden aangepast; het zitvlak kan omhoog. Kinderen tot 18 kg zitten vast met de gordeltjes en het zitje wordt gemonteerd met Isofix en top tether (spanband), controleer of je auto geschikt is op de website van Concord. Vanaf 15 kg kan het stoeltje worden vastgezet met de autogordel (Isofix en top tether zijn dan optioneel). Het stoeltje kan een beetje gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.