Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zitje met vangtafel, die een lange periode gebruikt kan worden (van 9 tot 36 kg). Het zitje heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald. Het testoordeel is gebaseerd op de Isofix bevestiging, het zitje bevestigt met een 3-puntsgordel scoort iets minder goed op het gebied van veiligheid.