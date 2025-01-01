icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

CybexPallas M-fix

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  9-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Zitje met vangtafel, die een lange periode gebruikt kan worden (van 9 tot 36 kg). Het zitje heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald. Het testoordeel is gebaseerd op de Isofix bevestiging, het zitje bevestigt met een 3-puntsgordel scoort iets minder goed op het gebied van veiligheid.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
9-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee