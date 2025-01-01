Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed scorend zitje dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36 kg). Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Het voorwaarts gerichte zitje heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.