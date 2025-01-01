FoppapedrettiDisk Infant i-Size + Base Tech i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje kan eenvoudig worden vastgezet op een Isofix-basis met steunpoot, of met een driepuntsgordel. De basis kan in de auto blijven zitten na installatie. Dit stoeltje hoort bij een modulair systeem: je kunt verschillende autostoeltjes van dit merk met de Isofix-base gebruiken. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.