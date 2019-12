Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Verbeterde versie van in 2015 getests zitje zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (tot 18kg), herkenbaar aan de extra spanband (zie foto). Onze beoordeling is gebaseerd op het gebruik van Isofix. Als het wordt vastgezet met de 3-puntsgordel is het zitje ook veilig, maar dan is het minder makkelijk in gebruik en is het vastzetten foutgevoeliger. Ook heb je dan een spanband nodig om het goed vast te zetten. Zitje kan tot 13kg achterwaarts gebruikt worden met de 3-puntsgordel, vanaf 9kg ook voorwaarts. Met Isofix kan het zitje tot 18kg achterwaarts gebruikt worden en vanaf 9kg voorwaarts.