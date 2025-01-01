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JoieCalmi + i-Base Encore

€ 370,-

Richtprijs

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-70 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Babywiegje dat dwars op de achterbank staat op een Isofix onderstel. Geschikt voor baby's tot 70 cm, dus een beperkte gebruiksduur. Je zal van stoeltje moeten wisselen wanneer je kind ongeveer 6 maanden is, al kan die leeftijd flink verschillen. Daarna kan een volgend stoeltje achteruitkijkend en later vooruitkijkend op het Isofix onderstel gezet worden. Dit wiegje is alleen te gebruiken met het onderstel, en is niet met de driepuntsgordel zonder onderstel vast te zetten. Bij veel andere babystoeltjes is dat wel mogelijk.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-70 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Dwars op de rijrichting