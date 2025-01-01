JoieCalmi + i-Base Encore

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babywiegje dat dwars op de achterbank staat op een Isofix onderstel. Geschikt voor baby's tot 70 cm, dus een beperkte gebruiksduur. Je zal van stoeltje moeten wisselen wanneer je kind ongeveer 6 maanden is, al kan die leeftijd flink verschillen. Daarna kan een volgend stoeltje achteruitkijkend en later vooruitkijkend op het Isofix onderstel gezet worden. Dit wiegje is alleen te gebruiken met het onderstel, en is niet met de driepuntsgordel zonder onderstel vast te zetten. Bij veel andere babystoeltjes is dat wel mogelijk.