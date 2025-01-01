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JoieEvery Stage R129

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-145 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Zitje dat te gebruiken is in de volledige periode dat je kind in een stoeltje in de auto mee moet. Vanaf de geboorte tot het kind 135 cm is (ong. 9 jaar), dan hoeft je kind niet meer in een stoeltje in Nederland. Je kind kijkt in dit stoeltje eerst tegen de rijrichting in, wanneer je kind ouder is zet je het stoeltje vooruitkijkend. Je zet het stoeltje vast met de driepuntsgordel van de auto. Je kunt het stoeltje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je kind in te dragen in de babyperiode.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-145 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee

Prijzen