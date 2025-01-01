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Joiei-Anchor Advance +i-Base Advance

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud) dat zowel voor- als achterwaarts gebruikt kan worden. Het zitje kan geplaatst worden op i-size autostoelen en in auto’s die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Het stoeltje kan niet worden geïnstalleerd met een 3-puntsgordel. Heeft een harnasje dat is aan te passen op het kind. Het is mogelijk om pasgeboren baby’s met dit zitje te vervoeren, maar de zithouding is dan wel erg rechtop. Je kunt het zitje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om een baby mee te tillen. Eerder getest in 2015, doet het nu wat beter.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee