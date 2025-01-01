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Joiei-Anchor + i-AnchorFix Base

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (ongeveer vanaf de geboorte tot 4 jaar). Het zitje biedt o.a. gemiddelde bescherming bij een frontale of zijdelingse botsing. Het past op iedere zitplaats in de auto met het i-size label en in auto's die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Kan niet gebruikt worden in auto's zonder isofix-bevestigingspunten. Achterwaarts gericht plaatsen met kinderen vanaf 40 cm, vanaf 71 cm ook voorwaarts gericht te gebruiken.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee