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Joiei-Spin 360

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje dat achteruitkijkend kan worden gebruikt voor kinderen tot 105cm (ca 4jaar), vanaf 76cm (ca 1,5jr) eventueel vooruitkijkend. Verbeterde versie van de eerder geteste Spin360 (2017). Biedt goede bescherming. Kan zijdelings gedraaid worden om in/uitstappen van het kind te vergemakkelijken. Dit model is ook verkrijgbaar als de 'i-Spin 360 R'. Dat stoeltje heeft geen stoelverkleiner waardoor je ook baby's in het stoeltje kan vervoeren. Daarom is dat stoeltje pas vanaf 61cm te gebruiken.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee