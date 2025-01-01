Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed autostoeltje dat een lange tijd gebruikt kan worden; het is geschikt voor kinderen van ongeveer 1 jaar en ouder (9 tot 36 kg). Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel (die tot 15 a 18 kg gebruikt wordt), daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Het voorwaarts gericht zitje wordt vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix-bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen.