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JoieTrillo Shield

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  9-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Goed scorend zitje met vangtafel dat een lange periode gebruikt kan worden, vanaf ongeveer 1 tot 12 jaar oud (9 tot 36kg). Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt. Vastzetten met Isofix of 3-puntsgordelIsofixbevestiging verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. Vanaf 15 kg te gebruiken zonder vangtafel. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
9-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee