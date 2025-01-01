Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer veilig achterwaarts gericht zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 45 tot 83 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 1,5 jaar oud). Het zitje is makkelijk vast te zetten op het Isofix onderstel. Het zitje heeft een verstelbare rugleuning. Het harnasje is makkelijk aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Verhoogde concentratie ongewenste stoffen in de bekleding.