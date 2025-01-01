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KiddyEvo-Luna i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  45-83 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer veilig achterwaarts gericht zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 45 tot 83 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 1,5 jaar oud). Het zitje is makkelijk vast te zetten op het Isofix onderstel. Het zitje heeft een verstelbare rugleuning. Het harnasje is makkelijk aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Verhoogde concentratie ongewenste stoffen in de bekleding.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
45-83 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in