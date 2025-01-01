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KiddyGuardianfix 3

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  9-36 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig zitje dat een hele lange periode gebruikt kan worden, vanaf 1,5 jaar tot ongeveer 12 jaar oud (9 tot 36 kg).Het voorwaarts gericht zitje wordt vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen. Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
9-36 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee