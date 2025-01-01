Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig zitje dat een hele lange periode gebruikt kan worden, vanaf 1,5 jaar tot ongeveer 12 jaar oud (9 tot 36 kg).Het voorwaarts gericht zitje wordt vastgezet met een 3-puntsgordel en heeft ook Isofix bevestigingspunten. Dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten. De stabiliteit kan soms verbeterd worden door de hoofdsteun van de auto te verwijderen of omgekeerd te plaatsen. Niet alle kinderen vinden de vangtafel comfortabel, daarom is het verstandig om dit eerst uit te proberen voordat u het zitje koopt.