KidsZoneKinderzitje i-Size 40-150 cm 360°

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'Dit autostoeltje is een Afrader omdat hij niet door onze botsproef kwam. Tijdens de frontale botsproef schoot het stoeltje los van de testbank, samen met de kinderdummy. Het model hoort bij een groep vergelijkbare autostoeltjes met goedkeuringsnummer E8-0313715. Deze kwamen allemaal niet door de test, daarom raden we je af om dit autostoeltje te kopen.'
Geschreven door de Consumentenbond