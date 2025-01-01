Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 9 kg (ongeveer 12 maanden) tot 36 kg (ongeveer 12 jaar). Het stoeltje is afgewaardeerd omdat het onvoldoende bescherming bij een zijdelingse botsing biedt wanneer je het stoeltje gebruikt zonder rugleuning (vanaf 22 kg), daarom is het een Afrader. Voor kinderen tot 18 kg gebruik je het harnasje van het stoeltje om het kind vast te zetten, daarna gebruik je de driepuntsgordel van de auto. Het zitje is niet te gebruiken met een Isofix verbinding om de stoel op zijn plek te houden.”