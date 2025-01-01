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Afrader

KiwySF01 Q-Fix

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-18 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Slecht scorend kinderzitje dat vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud (tot 18kg) gebruikt kan worden. Het zitje biedt o.a. minder goede bescherming bij een frontale botsing, geen goede bescherming bij een botsing van opzij en de bekleding bevat een hoge concentratie ongewenste stoffen. Het zitje kan tot 13kg achterwaarts gebruikt worden, vanaf 9kg ook voorwaarts. Vastzetten met de 3-puntsgordel en optioneel daarnaast met de Isofix bevestigingspunten, dit biedt echter geen voordelen bij een botsing of bij het installeren van de stoel.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-18 kg
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee