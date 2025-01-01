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Maxi-CosiAxissfix Air

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig i-Size stoeltje dat geschikt is voor kinderen van ongeveer 1 tot 4 jaar oud (61 tot 105 cm). Bijzonder zijn de 2 airbags in de gordeltjes die het hoofd en nekje opvangen bij een botsing; met name als het stoeltje vooruitkijkend gebruikt wordt maakt dat het veiliger. Het kindje achteruitkijkend vervoeren is nog veel veiliger (ook zonder airbags). Kan tot 87 cm achteruitkijkend gebruikt worden, vanaf 76 cm ook vooruitkijkend. Eenvoudig in gebruik. Het stoeltje kan een beetje gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen.Wordt vastgezet met Isofix en Top Tether (spanband); kan niet met de gordel worden vastgezet.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee