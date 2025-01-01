Maxi-CosiEmerald 360 Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kinderzitje geschikt voor langdurig gebruik, voor kinderen van 40 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het stoeltje kan achteruitkijkend worden gebruikt tot ongeveer 4 jaar en vooruitkijkend vanaf minimaal 15 maanden. Voor meer gemak kan het stoeltje zijwaarts worden gedraaid om kleinere kinderen gemakkelijker vast te zetten. Hoewel het zitje voor een lange periode gebruikt kan worden, is het wel zwaar. Dat kan onhandig zijn als het in verschillende voertuigen wordt gebruikt. Nieuwgeborenen kunnen vastgezet worden, maar het zitje is niet geschikt om de baby in te dragen. Het stoeltje wordt vastgezet met Isofix en een steunpoot of met een driepuntsgordel.