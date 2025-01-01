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Maxi-CosiEmerald 360 Pro

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Kinderzitje geschikt voor langdurig gebruik, voor kinderen van 40 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het stoeltje kan achteruitkijkend worden gebruikt tot ongeveer 4 jaar en vooruitkijkend vanaf minimaal 15 maanden. Voor meer gemak kan het stoeltje zijwaarts worden gedraaid om kleinere kinderen gemakkelijker vast te zetten. Hoewel het zitje voor een lange periode gebruikt kan worden, is het wel zwaar. Dat kan onhandig zijn als het in verschillende voertuigen wordt gebruikt. Nieuwgeborenen kunnen vastgezet worden, maar het zitje is niet geschikt om de baby in te dragen. Het stoeltje wordt vastgezet met Isofix en een steunpoot of met een driepuntsgordel.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee

Prijzen