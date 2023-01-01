Maxi-CosiNomad Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 76cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Het kindje moet daarnaast ook ouder dan 15 maanden zijn. Het zitje is alleen vooruitkijkend te gebruiken en bij nieuw goedgekeurde stoeltjes mogen kinderen onder de 15 maanden niet vooruitkijkend vervoerd worden. Je zet het stoeltje vast met de driepuntsgordel van de auto. Veel moderne peuterstoeltjes worden met Isofix vastgezet, maar dat is bij dit stoeltje niet mogelijk. Het stoeltje kan daardoor wel in meer auto's gebruikt worden, bijvoorbeeld in campers of oudere auto's. Maar hij biedt matige bescherming bij een botsing. Daarnaast hebben we PFAS gevonden in de bekleding van het stoeltje. Hij krijgt daarom een lager testoordeel.