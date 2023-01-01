Maxi-CosiNomad Plus

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Maxi-Cosi Nomad Plus

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  76-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel
Testresultaat

Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 76cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Het kindje moet daarnaast ook ouder dan 15 maanden zijn. Het zitje is alleen vooruitkijkend te gebruiken en bij nieuw goedgekeurde stoeltjes mogen kinderen onder de 15 maanden niet vooruitkijkend vervoerd worden. Je zet het stoeltje vast met de driepuntsgordel van de auto. Veel moderne peuterstoeltjes worden met Isofix vastgezet, maar dat is bij dit stoeltje niet mogelijk. Het stoeltje kan daardoor wel in meer auto's gebruikt worden, bijvoorbeeld in campers of oudere auto's. Maar hij biedt matige bescherming bij een botsing. Daarnaast hebben we PFAS gevonden in de bekleding van het stoeltje. Hij krijgt daarom een lager testoordeel.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
76-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Met de rijrichting mee
Is het zitje universeel?
-

