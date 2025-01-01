Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud). Het stoeltje is naar je toe te draaien, zodat je het kindje erin kunt zetten. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Je kunt het stoeltje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je baby in te tillen. Achterwaarts gericht zitje tot 105 cm, vanaf 80 cm ook voorwaarts te gebruiken. Je kunt het stoeltje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je baby in te tillen. Het stoeltje kan een beetje gekanteld worden, zodat het kindje bv kan slapen.