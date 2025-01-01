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OsannFox

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-18 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Zitje voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud (18kg). Het zitje redelijke bescherming bij een botsing. Kan de volledige gebruiksduur achteruitkijkend gebruikt worden, kan vanaf 9kg ook voorwaarts geplaatst worden. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Wordt vastgezet met Isofix, met de autogordel vastzetten is niet mogelijk. Vanwege de aanwezigheid van ongewenste stoffen (brandvertragers) is het eindoordeel een dikke onvoldoende.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-18 kg
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee