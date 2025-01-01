OsannOreo 360°

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Baby/peuterstoeltje dat zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend te gebruiken is. Geschikt voor kinderen van 40 cm tot 105 cm. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. De ‘schouderkussentjes’ onder het gordeltje van de Osann Oreo 360 bevatte ftalaten (mogelijk schadelijk voor schildklier en hypofyse). Vanwege deze ongewenste stoffen krijgt het stoeltje een strenge afwaardering in het eindoordeel. De kussentjes kunnen bij Osann voor ftalaat-vrije exemplaren worden omgeruild.