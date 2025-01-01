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Peg PeregoViaggio Giro + Base Giro

€ 490,-

Richtprijs

  • Soort:  Peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 61 cm tot 105 cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje is zijwaarts te draaien zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kunt zetten, je draait het stoeltje daarna terug naar de rijpositie. De gordel heeft een extra borstclip, waardoor kinderen minder makkelijk hun armen uit de gordel kunnen wurmen tijdens de rit. Dit stoeltje hoort bij een modulair systeem: je kunt verschillende autostoeltjes van dit merk met de Isofix-base gebruiken.

Samenvatting

Soort
Peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee