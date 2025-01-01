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RecaroZero.1 i-Size

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Baby/peuterstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-105 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Veilig zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud). Het zitje maakt het mogelijk om kinderen tot hun 4e achterwaarts te vervoeren, wat de veiligheid ten goede komt (vanaf 80 cm kan het zitje ook voorwaarts gericht gebruikt worden). Het is mogelijk om pasgeboren baby’s met dit zitje te vervoeren, maar de zithouding is dan wel erg rechtop. Ook kun je het zitje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je baby mee te tillen. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind.

Samenvatting

Soort
Baby/peuterstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-105 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee