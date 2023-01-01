icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
ReecleReecle i-Size 360 met Isofix (ZA10)

  • Soort:  Baby/peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix
€ 165,-

Richtprijs

Testresultaat

Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Specificaties

Over dit product

Kinderzitje waarbij we problemen met de veiligheid ontdekten in onze botsproef, waardoor we het stoeltje afraden. Hij is te gebruiken voor kinderen van 40 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het stoeltje kan achteruitkijkend worden gebruikt tot ongeveer 4 jaar en vooruitkijkend vanaf minimaal 15 maanden. Voor meer gemak kan het stoeltje zijwaarts worden gedraaid om kleinere kinderen gemakkelijker vast te zetten. Het zitje is lichter dan anderen in deze categorie. Dat kan handig zijn als het in verschillende voertuigen wordt gebruikt. Nieuwgeborenen kunnen vastgezet worden, maar het zitje is niet geschikt om de baby in te dragen. Het stoeltje wordt vastgezet met Isofix en een Top Tether en wanneer je kindje 100 cm lang is, met een driepuntsgordel.

Samenvatting

Soort
Baby/peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in, met de rijrichting mee
Is het zitje universeel?
-