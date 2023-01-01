icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
RenoluxOlymp Pro

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  76-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix
€ 390,-

Richtprijs

Testresultaat

Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het zitje is alleen vooruitkijkend te gebruiken. Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast met de Isofix haken en met de Top-Tether. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
76-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee
Is het zitje universeel?
