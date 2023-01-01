RenoluxOlymp Pro
- Soort: Peuter/kinderstoeltjes
- Geschikt voor kinderen van: 76-150 cm
- Wijze van vastzetten zitje: Isofix
€ 390,-Richtprijs
Testresultaat
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie
Specificaties
Over dit product
Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Het zitje is alleen vooruitkijkend te gebruiken. Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast met de Isofix haken en met de Top-Tether. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel.
Samenvatting
